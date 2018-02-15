Прямой эфир

Курчатовский институт начал отмечать юбилей во Дворце пионеров

С историей Национального исследовательского центра школьников познакомили его сотрудники
0
Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Торжественное мероприятие «75 лет для страны и мира», посвященное юбилею Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и Дню российской науки, прошло в Большом концертном зале образовательного учреждения «Воробьевы горы» (бывший Дворец пионеров).

В Курчатовском институте отметили юбилей основателя

Перед началом заседания молодые специалисты Курчатовского института познакомили столичных учащихся с успехами отечественной науки. В частности, школьники смогли увидеть макеты источника синхротронного излучения («КИСИ-Курчатов»), токамака, первого на евразийском континенте ядерного реактора Ф-1 и узнать о принципах их работы.

Торжественную часть вечера открыл президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Он напомнил московским школьникам о том, насколько важно знать историю.

— Наша страна вышла победительницей в тяжелейшей войне в мае 1945 года. Но через несколько месяцев американцы сбросили бомбу на Хиросиму и Нагасаки. Это было первое и единственное в мире использование ядерного оружия против людей. Если бы тогда отечественное научное сообщество и руководство страны не приняли все меры к тому, чтобы в скорейшие сроки успешно завершить советский атомный проект, угроза самому существованию нашей страны была совершенно явной, — рассказал Михаил Ковальчук.

Юбилейное мероприятие посетили более семисот учащихся из сорока школ Москвы. Они получили возможность заглянуть внутрь уникальных макетов научных мегаустановок, осмотреть систему для выращивания растений в космосе, созданную в Центре экологического и астрономического образования ГБПОУ «Воробьевы горы», увидеть роботов, разработанных в Центре технического образования.

— Мы с помощью макета синхротрона показываем, как можно заглянуть в микромир — познать то, что мы не можем увидеть глазами. Такие знания можно получить с помощью рентгеновского излучения синхротрона. Это нужно, чтобы понимать, как устроена наша природа, как сконструировать новые материалы и лекарства, — рассказал «Известиям» сотрудник НБИКС-центра НИЦ «Курчатовский институт» Андрей Емельянов.

Руководитель департамента образования города Москвы Исаак Калина высоко оценил вклад НИЦ в образование.

Юбилей реактора
Историю и развитие исследовательских ядерных установок в России обсудили в Курчатовском институте

— Для моего поколения слова «Курчатовский институт» — это мечта всех ребят, которые хотели стать физиками, химиками, учеными. Я очень рад, что сегодня представители института не только отбирают к себе самых лучших научных сотрудников, но и обращаются к детям. И уже шестой год ведут для школьников «Курчатовский проект», — отметил Исаак Калина.

Столичные школьники проявили огромный интерес к экспозиции Курчатовского института. Как рассказал «Известиям» ученик гимназии № 1257 Роман Чуманов, выставка ответила на многие его вопросы, касающиеся профессии ученого.

— Я хочу заниматься наукой, здесь больше всего меня заинтересовала история реактора, — отметил он.

Вечер во Дворце пионеров продолжило интересное театрализованное представление. Самодеятельные юные артисты прошли интереснейший квест — они буквально перенеслись во времени и пространстве: присутствовали при пуске первого в Евразии реактора, увидели Курчатова и его коллег, побывали на первом в мире токамаке, перенеслись и в современные лаборатории института. Организованный в Москве в 1943 году как Лаборатория № 2 для решения задачи создания советской атомной бомбы, Курчатовский институт стал родоначальником множества исследовательских направлений. Курчатов и его последователи не только в кратчайшие сроки решили задачу создания ядерного оружия, но и дали начало новым отраслям науки и промышленности в стране.

Сегодня Курчатовский институт — научный центр мирового масштаба, междисциплинарная национальная лаборатория России. Меньше чем через два месяца — 12 апреля 2018 года — НИЦ исполнится 75 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«По хладостойким сталям мы точно впереди планеты всей»
Глава ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей» Алексей Орыщенко — о передовых отечественных разработках в области производства металлов
«Воздействие радиации — вопрос фундаментальный»
Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал «Известиям» об исследовании воздействия космического излучения на человека и технику

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017