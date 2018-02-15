Курчатовский институт начал отмечать юбилей во Дворце пионеров

Торжественное мероприятие «75 лет для страны и мира», посвященное юбилею Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и Дню российской науки, прошло в Большом концертном зале образовательного учреждения «Воробьевы горы» (бывший Дворец пионеров).

Перед началом заседания молодые специалисты Курчатовского института познакомили столичных учащихся с успехами отечественной науки. В частности, школьники смогли увидеть макеты источника синхротронного излучения («КИСИ-Курчатов»), токамака, первого на евразийском континенте ядерного реактора Ф-1 и узнать о принципах их работы.

Торжественную часть вечера открыл президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Он напомнил московским школьникам о том, насколько важно знать историю.

— Наша страна вышла победительницей в тяжелейшей войне в мае 1945 года. Но через несколько месяцев американцы сбросили бомбу на Хиросиму и Нагасаки. Это было первое и единственное в мире использование ядерного оружия против людей. Если бы тогда отечественное научное сообщество и руководство страны не приняли все меры к тому, чтобы в скорейшие сроки успешно завершить советский атомный проект, угроза самому существованию нашей страны была совершенно явной, — рассказал Михаил Ковальчук.

Юбилейное мероприятие посетили более семисот учащихся из сорока школ Москвы. Они получили возможность заглянуть внутрь уникальных макетов научных мегаустановок, осмотреть систему для выращивания растений в космосе, созданную в Центре экологического и астрономического образования ГБПОУ «Воробьевы горы», увидеть роботов, разработанных в Центре технического образования.

— Мы с помощью макета синхротрона показываем, как можно заглянуть в микромир — познать то, что мы не можем увидеть глазами. Такие знания можно получить с помощью рентгеновского излучения синхротрона. Это нужно, чтобы понимать, как устроена наша природа, как сконструировать новые материалы и лекарства, — рассказал «Известиям» сотрудник НБИКС-центра НИЦ «Курчатовский институт» Андрей Емельянов.

Руководитель департамента образования города Москвы Исаак Калина высоко оценил вклад НИЦ в образование.

— Для моего поколения слова «Курчатовский институт» — это мечта всех ребят, которые хотели стать физиками, химиками, учеными. Я очень рад, что сегодня представители института не только отбирают к себе самых лучших научных сотрудников, но и обращаются к детям. И уже шестой год ведут для школьников «Курчатовский проект», — отметил Исаак Калина.

Столичные школьники проявили огромный интерес к экспозиции Курчатовского института. Как рассказал «Известиям» ученик гимназии № 1257 Роман Чуманов, выставка ответила на многие его вопросы, касающиеся профессии ученого.

— Я хочу заниматься наукой, здесь больше всего меня заинтересовала история реактора, — отметил он.

Вечер во Дворце пионеров продолжило интересное театрализованное представление. Самодеятельные юные артисты прошли интереснейший квест — они буквально перенеслись во времени и пространстве: присутствовали при пуске первого в Евразии реактора, увидели Курчатова и его коллег, побывали на первом в мире токамаке, перенеслись и в современные лаборатории института. Организованный в Москве в 1943 году как Лаборатория № 2 для решения задачи создания советской атомной бомбы, Курчатовский институт стал родоначальником множества исследовательских направлений. Курчатов и его последователи не только в кратчайшие сроки решили задачу создания ядерного оружия, но и дали начало новым отраслям науки и промышленности в стране.

Сегодня Курчатовский институт — научный центр мирового масштаба, междисциплинарная национальная лаборатория России. Меньше чем через два месяца — 12 апреля 2018 года — НИЦ исполнится 75 лет.