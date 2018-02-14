Томская полиция проводит проверку по жалобе на «полтергейст»

В Томской области полицейские проводят проверку по факту жалобы жителей деревни Маракса на происходящие в доме необъяснимые явления.

Накануне портал Tomsk.ru опубликовал рапорт на имя начальника областного главка МВД Александра Будника, в котором говорилось, что в одном из домов деревни происходит необъяснимое: летают книги, столовые приборы, падают шкафы.

Полицейские не смогли найти рационального объяснения данным событиям и обратились к священнослужителям Колпашевской епархии Русской православной церкви.

Представитель регионального управления МВД в беседе с «РИА Новости» подтвердил, что по факту обращения граждан проводится проверка, однако уточнять детали инцидента не стал.

Между тем Колпашевская епархия разместила на своем сайте официальный комментарий по поводу событий, произошедших в деревне.

В сообщении отмечается, что 12 февраля в епархию обратилась семья с жалобами на необъяснимые явления, которые были подтверждены сотрудниками правоохранительных органов.

Прибывший на место происшествия священнослужитель провел чин освещения дома, а также выяснил, что основным объектом сверхъестественных явлений стал подросток, проживающий в доме.

«Учение и двухтысячелетний опыт христианской Церкви дает все основания однозначно интерпретировать происходящее в Мараксе как действие «духов злобы», — так именует падших ангелов Священное Писание», — говорится в комментарии епархии.