Особый противопожарный режим введен в Хакасии

Особый противопожарный режим в связи с резким ростом пожаров был введен в Хакасии. Об этом сообщает пресс-центр правительства республики в среду, 14 февраля.

Особый противопожарный режим будет действовать с 14 февраля по 11 марта в Абакане, Алтайском и Аскизском районах в связи с увеличением числа техногенных и бытовых пожаров на территории республики, сообщает «Интерфакс».

Также на усиленный режим работы были переведены все подразделения противопожарной службы. Особое внимание планируется уделить профилактической работе. Сообщается, что беседы будут проведены с одинокими пенсионерами, малоимущими и неблагополучными семьями.

Кроме того, специалисты выполнят проверку мест, где предположительно могут обитать бездомные: чердаки и подвалы жилых домов, канализационные коллекторы и бесхозные строения.