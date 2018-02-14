Один человек погиб в ДТП на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля Kia на юге Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Сообщается, что инцидент произошел в районе дома № 49 по Каширскому шоссе. По неизвестной причине водитель легкового транспортного средства Kia совершил наезд на мачту городского освещения, сообщает РЕН ТВ.

В результате происшествия один человек от полученных травм скончался на месте аварии. Еще один человек ранен. Обстоятельства и причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.