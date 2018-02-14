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Подробности расследования крушения Ан-148 в Подмосковье

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Поисковые работы продолжаются на месте крушения Ан-148 в Подмосковье: найдено порядка 2 тыс. элементов разбившегося самолета. 

Ранее в подмосковном МЧС сообщили о расширении зоны поиска в Раменском районе до 40 га.

«СК, Росгвардия, группировка сил и средств федерального и областного значения остаются прежних размеров — уменьшения данной группировки не планируется», — уточнил начальник управления МЧС РФ по региону Сергей Полетыкин. Он добавил, что на месте авиакатастрофы работают более 1 тыс. человек и свыше 200 единиц техники.

В воскресенье, 11 февраля, потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148  авиакомпании «Саратовские авиалинии». Обломки воздушного судна, вылетевшего в 15:00 из аэропорта Домодедово в Орск, обнаружены в Раменском районе Московской области. На борту Ан-148 находились 65 пассажиров и пять членов экипажа, никто не выжил.

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