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Трамп представил кандидата на пост главы Агентства нацбезопасности

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп выдвинул генерала-лейтенанта Пола Накасоне на пост главы Агентства национальной безопасности (АНБ) и Киберкомандования американских вооруженных сил.

«У него богатый опыт, он также имеет значительный опыт работы с кибертехнологиями», — написал специальный помощник президента и координатор Белого дома по кибербезопасности Роб Джойс в Twitter, поздравив Накасоне с выдвижением.

Теперь предложенная Трампом кандидатура генерала-лейтенанта должна быть одобрена большинством в сенате конгресса США.

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