Трамп представил кандидата на пост главы Агентства нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп выдвинул генерала-лейтенанта Пола Накасоне на пост главы Агентства национальной безопасности (АНБ) и Киберкомандования американских вооруженных сил.

«У него богатый опыт, он также имеет значительный опыт работы с кибертехнологиями», — написал специальный помощник президента и координатор Белого дома по кибербезопасности Роб Джойс в Twitter, поздравив Накасоне с выдвижением.

Теперь предложенная Трампом кандидатура генерала-лейтенанта должна быть одобрена большинством в сенате конгресса США.