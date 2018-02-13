Путин поблагодарил Трампа за поддержку после катастрофы Ан-148

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа за соболезнования в связи с катастрофой в Подмосковье пассажирского самолета Ан-148.

Глава государства также высказал признательность за предложенную помощь в расследовании причин трагедии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Он проинформировал своего американского коллегу о работе, которая ведется по линии МАКа», — добавил представитель Кремля.

Напомним, лайнер Ан-148 рейса 703 Москва–Орск потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.