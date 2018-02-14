Театр в Бирмингеме эвакуировали после взрыва

Взрыв произошел в Бирмингемском репертуарном театре в Великобритании, после которого все посетители и сотрудники были эвакуированы, сообщает «РИА Новости».

Инцидент в театре произошел из-за технических неполадок. Администрация заведения рассказала в социальной сети Twitter, что решение об эвакуации было принято в мерах предосторожности. Также руководство уточнило, что в происшествии никто не пострадал, сообщает телерадиокомпания «Мир».

Сообщение о взрыве в Бирмингеме оперативно распространила местная полиция. Сообщается, что инцидент произошел в помещении, предназначенном для работников театра.