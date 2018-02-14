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Елена Веснина рассказала о шансах на участие в Играх в Токио

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Фото: ТАSS/Charles Baus
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Титулованная российская теннисистка Елена Веснина рассказала в интервью «Известиям» о своих шансах на участие в Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

Сейчас российские спортсмены, которые принимают участие в зимней Олимпиаде, находятся под серьезным давлением. Елена Веснина на летних Играх в 2016 году находилась в похожей ситуации и посоветовала отечественным атлетам не сдаваться, не опускать руки, верить в свою чистоту и в то, что всё закончится хорошо.

Также она пожелала нашим спортсменам удачи и сил, обещая болеть за них. Относительно собственного участия в следующих Олимпийских играх в Токио в 2020 году Елена Веснина не уверена.

«Уверенности в этом нет, наверное, ни у кого. При этом у меня, конечно же, есть огромное желание принять участие в Играх в Токио», — рассказала спортсменка «Известиям».

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