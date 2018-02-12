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Макарова вышла во второй круг турнира WTA в Дохе

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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Российская теннисистка Екатерина Макарова вышла во второй круг турнира WTA в Дохе.

На старте соревнований она обыграла соперницу из Китая Чжан Шуай — 7:5, 6:0.

В следующий раз Макарова встретится на корте с победительницей поединка между Наоми Осаки и Катержиной Синяковой.

Также прошел матч между россиянками Еленой Весниной и Анной Блинковой. Последняя одержала победу — 1:6, 3:6.

За выход в третий круг Блинкова сыграет либо с китаянкой Пэн Шуай, либо с француженкой Кристиной Младенович, пишет газета «Спорт-Экспресс».

Призовой фонд турнира в Катаре превышает $2,8 тыс.

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