Российская теннисистка Екатерина Макарова вышла во второй круг турнира WTA в Дохе.

На старте соревнований она обыграла соперницу из Китая Чжан Шуай — 7:5, 6:0.

В следующий раз Макарова встретится на корте с победительницей поединка между Наоми Осаки и Катержиной Синяковой.

Также прошел матч между россиянками Еленой Весниной и Анной Блинковой. Последняя одержала победу — 1:6, 3:6.

За выход в третий круг Блинкова сыграет либо с китаянкой Пэн Шуай, либо с француженкой Кристиной Младенович, пишет газета «Спорт-Экспресс».

Призовой фонд турнира в Катаре превышает $2,8 тыс.