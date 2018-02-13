Суд Лондона отказался отменить ордер на арест Джулиана Ассанжа

Суд Лондона в очередной раз отказался удовлетворить запрос об отмене ордера на арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщила судья Вестминстерского магистратского суда Лондона Эмма Арбутнот, передает ТАСС.

По данным агентства, судья не нашла «оснований для опасений» Ассанжа быть выданным США, что, по ее мнению, могло вызвать «дипломатический скандал» между Швецией и Великобританией.

Джулиан Ассанж в течение пяти лет находится в посольстве Эквадора в Лондоне, где он скрывается от экстрадиции в Швецию. Основатель ресурса полагает, что ему грозит взятие под стражу, если он решится покинуть здание посольства Эквадора.

Ранее стало известно, что власти Эквадора планируют выслать Ассанжа из своего посольства. Если это произойдет, создатель WikiLeaks предстанет перед судом Швеции по обвинению в изнасиловании либо будет экстрадирован в США, где ему грозит смертная казнь за разглашение секретных документов.