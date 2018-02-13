Власти Тверской области оплатят проезд к местам гибели участников ВОВ

Правительство Тверской области решило компенсировать гражданам расходы на проезд к местам гибели или захоронения родителей – участников Великой Отечественной войны. Из регионального бюджета будет выделен 1 млн рублей.

Губернатор Игорь Руденя назвал такие компенсации «новой мерой поддержки». До мест гибели или захоронения родителей, участвовавших в войне, помогут добраться пожилым людям, пишут «Тверские ведомости». Компенсация положена даже в том случае, если захоронение находится за пределами Тверской области.

Также в Тверской области пожилые люди могут воспользоваться «социальным автомобилем». Транспортные услуги оказываются жителям сельской местности. Так маломобильные граждане могут добраться до больниц, поликлиник и социальных учреждений.