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Власти Тверской области оплатят проезд к местам гибели участников ВОВ

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Правительство Тверской области решило компенсировать гражданам расходы на проезд к местам гибели или захоронения родителей – участников Великой Отечественной войны. Из регионального бюджета будет выделен 1 млн рублей.

Губернатор Игорь Руденя назвал такие компенсации «новой мерой поддержки». До мест гибели или захоронения родителей, участвовавших в войне, помогут добраться пожилым людям, пишут «Тверские ведомости». Компенсация положена даже в том случае, если захоронение находится за пределами Тверской области.

Также в Тверской области пожилые люди могут воспользоваться «социальным автомобилем». Транспортные услуги оказываются жителям сельской местности. Так маломобильные граждане могут добраться до больниц, поликлиник и социальных учреждений.

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