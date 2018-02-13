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Глава «Алросы» рассказал Путину о рекордах алмазодобычи

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Глава компании «Алроса» Сергей Иванов доложил президенту РФ Владимиру Путину о рекордной добыче алмазов в 2017 году. 

«Такой объем был в последний раз зафиксирован в 1990 году. Мы добыли почти 40 миллионов карат алмазов», — заявил он на встрече с главой государства.

По его словам, выплаченные предприятием за год налоги превысили 66 млрд рублей, по 22 млрд рублей перечислено в качестве дивидендов в бюджет Республики Саха и  федеральный бюджет.

Сергей Иванов продемонстрировал главе государства два редчайших алмаза, добытых в 2017 году: розовый и желтый. «Это самые дорогие по стоимости алмазы, добытые за всю историю российской и советской алмазодобычи», — констатировал руководитель «Алросы».

Российский лидер интересовался также последствиями аварии на руднике «Мир» и той помощью, что оказана семьям пострадавших. 

«Авария, безусловно, повлияет на добычу компании в ближайшие годы, но при этом мы сохраним лидерские позиции», — приводятся слова Иванова в стенограмме встречи на сайте Кремля.

Как писал iz.ru, уже в этом году «Алроса» обрела два крупных алмаза ювелирного качества массой 97,92 и 85,62 карата. 

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