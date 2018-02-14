Недавние события в Дагестане с арес­том бывшего врио главы правительства региона и трех его подчиненных по своей яркости и заметности едва не перекрыли «посадку» экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Мало кто верил, что федеральный центр решится начать борьбу с коррупцией в республике. Однако эта проблема без скорейшего вмешательства могла обернуться труднопредсказуемыми последствиями.

Три-четыре года назад, когда власть только запускала антикоррупционную волну, было объявлено, что коррупция представляет собой непосредственную угрозу национальной безопасности. И ситуация в Дагестане как нельзя ярче подтверждает этот тезис.

В условиях, когда на одной территории соседствуют 18 национальностей и больше 100 народностей, закрепление любого из кланов в руководстве ведет к неизбежным рискам. Если один клан получает привилегии, другие всегда страдают. На выходе — высочайшая степень коррумпированности и несправедливости. Ни о какой стабильности или безопасности в таких условиях не может быть и речи. Хуже того, мы увидели всплеск активности экстремистских группировок: а кто, как не они, угрожают национальной безопасности страны?

Назначенный врио главы республики Владимир Васильев выбран на эту должность в первую очередь как чиновник, который не связан ни с одним из кланов, а значит, не рискует быть вовлеченным ни в какие конфликты интересов. У меня нет сомнений, что как только удастся устранить клановые коррупционные отношения, выйдет на поверхность колоссальный потенциал развития республики. Денег, которые направляются сегодня в Дагестан, вполне достаточно, чтобы решить многие проблемы — если, конечно, не терять львиную долю на коррупционной ренте.

Чтобы изменить ситуацию в корне и отладить работу, вероятно, понадобится год-полтора. За это время большая часть населения успеет позабыть о громких «посадках», да и об антикоррупционной кампании в целом. Граждане вообще, как правило, почти ничего не знают о борьбе со взяточничеством в ее повседневном ключе. Различные шаги и меры предпринимаются каждую неделю, но в информационное поле попадают в основном аресты высокопоставленных чиновников.

Тем не менее борьба с коррупцией не ограничивается отстранением ее участников от «кормушки». Сейчас мы входим в системную стадию процесса и начинаем реализовывать те механизмы, которые удалось создать за последние четыре года. Если сравнивать нынешнее положение дел с ситуацией пятилетней давности, разница уже будет заметна. Тогда люди бегали по инстанциям, гадая, кому лучше дать денег, чтобы сделать паспорт или получить справку. Сейчас процедура получения не то что паспорта, а даже сложных лицензий прописана пошагово и предусматривает минимальное число контактов с чиновниками. Гаишников за это время успели заменить на камеры, и взятки на дорогах «за превышение» теперь чаще фигурируют в анекдотах, чем в реальной жизни.

По большому счету подвижки в России произошли за довольно короткий срок. У нас принято вспоминать Сингапур в качестве образцового примера, где были и массовые посадки взяточников, и последовавшее за этим «экономическое чудо». Но обратите внимание на хронологию: прежде чем начать масштабную антикоррупционную кампанию, власти долгие годы выстраивали систему управления, искали, на что им в этой борьбе опереться.

Если заглянуть в современную российскую историю, уже можно разглядеть сопоставимые перемены. Вспомните 1991 год: по стране расползались коррупционные кланы, а абсолютное большинство вопросов решалось через взятку или телефонный звонок. Сегодня же низовая коррупция, которая влияла на качество жизни рядовых россиян, постепенно уходит в прошлое вместе с внедрением системных мер: у мздоимцев просто отбирают каналы добывания взяток. А коррупцию в верхах изживают за счет тех самых «посадок» чиновников, среди которых уже не осталось неприкосновенных.

Теперь же необходимо обратить внимание на социальные сферы, сделать проще и доступнее многие процедуры в образовании и медицине. Для этого, конечно, придется преодолеть инерцию чиновничества, которое, с одной стороны, как раз и должно обеспечивать внедрение системных мер, а с другой — не очень торопится отбирать у коллег каналы дополнительного заработка.

Но если получится это сделать, исчезновение коррупционных схем и каналов ощутит и оценит большинство россиян. Даже те, которые не ходят за справками и не ездят на машинах. А для громких посадок, за которыми с таким азартом следит население, повод, без сомнения, найдется. Тем более в России еще остались регионы, где требуется обстоятельная и системная борьба с коррупционерами.

Автор — председатель Национального антикоррупционного комитета

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции