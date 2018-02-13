Поисковая операция на месте падения Ан-148 подходит к концу

Поисковая операция на месте крушения Ан-148 подходит к завершению.

Спасатели обнаружили на месте трагедии более 1,4 тыс. фрагментов тел погибших. 500 обломков разбившегося самолёта найдены на территории площадью 30 га.

Остатки судна поднимут с помощью автокрана и кранов-манипуляторов. Тела погибших отправят для экспертизы в Жуковский центр.

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета расшифровывают содержимое бортовых самописцев. Расследование трагедии продолжается.

Борт «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля в Подмосковье. Ан-148 летел из Домодедова в Орск. На борту судна находился 71 человек, никто из них не выжил.