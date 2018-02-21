Минстрой защитит от землетрясений

В этом году правительство утроит сумму, выделяемую на строительство защищенных от землетрясений зданий, сообщили «Известиям» в Минстрое. Увеличение объемов финансирования там объясняют необходимостью постройки новых, соответствующих современным нормам сейсмостойких сооружений. Государство в профилактических целях заранее снижает уязвимость зданий от природных катаклизмов, отмечают эксперты.

Правительство решило почти в три раза увеличить финансирование строительства объектов, защищенных от землетрясений. Как сообщили в Минстрое, в 2018 году для возведения 48 таких объектов будет выделено 5,63 млрд рублей: речь идет об образовательных и медицинских учреждениях, жилых домах и объектах инженерной инфраструктуры, которые появятся в 11 субъектах федерации. В прошлом году на возведение 36 объектов, защищенных от землетрясений, из бюджета было потрачено 1,88 млрд рублей.

Увеличение объема финансирования в Минстрое объяснили необходимостью появления новых сейсмостойких сооружений, соответствующих современным строительным нормам. Всего же до 2025 года на этот тип строительства выделят 42 млрд рублей. С 2009 по 2018 год подобная работа велась в рамках федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах». Теперь же строительство сейсмоустойчивых домов перенесено в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Вице-президент Российской палаты строительных экспертов MRICS Сергей Должников отметил, что сейсмоопасными считают 27 субъектов федерации, где проживает порядка 30 млн человек. Среди них Краснодарский край, Камчатка, Сахалин, регионы Северного Кавказа, Черноморское побережье, Приморский край, Еврейская автономная область. Сергей Должников пояснил, что расходы на защиту от землетрясений могут значительно различаться в зависимости от сейсмической активности в регионе, характеристик здания: высоты, материалов и т.д.

— Государство пытается предотвратить возможные обрушения домов. Если мы сегодня снижаем уровень уязвимости жилья, то при наступлении землетрясения будем уверены, что степень разрушения будет меньше. Своего рода профилактика, — рассказал Сергей Должников.

Директор Института региональных исследований и городского планирования Ирина Ильина отметила, что за прошлые годы Россия немного отстала в вопросах строительства сейсмостойких зданий.

— В советское время была проделана большая работа в этом направлении, но с тех пор многое изменилось. Появились новые строительные материалы, значительно выросла этажность зданий. Надо всё адаптировать к новым стандартам строительства. Думаю, программа Минстроя как раз должна решить эту проблему, — пояснила Ирина Ильина.

Современное сейсмостойкое строительство ведется с использованием специальных технологий, укрепляются фундамент и несущие конструкции, используются специальные изоляторы, защищающие от колебаний. Мировые технологии позволяют строить даже укрепленные небоскребы — в них прекрасно отлажена система оповещения, есть специальные защитные комплекты, которые позволяют людям продолжительное время существовать автономно в условиях завала.