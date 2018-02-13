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Пол обрушился в пятиэтажном доме в Звенигороде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Больше 150 жильцов пятиэтажки в Звенигороде были эвакуированы после обрушения перекрытий пола на первом этаже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

ЧП произошло утром во вторник, 13 февраля в 06:15 в доме 9 корпус 2 по кварталу Маяковского в городском округе Звенигород. В результате случившегося в 07:40 утра 152 жильца, включая 37 детей были эвакуированы в пункт временного размещения в СК «Звезда» на Московской улице. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщает телеканал «360», причиной обрушения пола между первым этажом и подвалом дома стало проведение незаконной перепланировки. Хозяин квартиры разделил ее при помощи перегородки без учета особенностей постройки дома. По данным ГУ МЧС по Московской области, стены остались целы, и предпосылок к дальнейшему обрушению конструкции не обнаружили. В пресс-службе регионального министерства ЖКХ отметили, что на место выехал замминистра Алексей Пятанов.

Ранее портал iz.ru сообщал, часть потолка обрушилась в барнаульской гимназии во время урока. 

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