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Два человека погибли при обрушении стены нежилого дома в Омске

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Фото: РЕН ТВ
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В Омске при обрушении стены нежилого дома погибли двое мужчин. Инцидент произошел на улице Нейбута в воскресенье, 4 февраля.

По данным правоохранительных органов, они являлись постояльцами рядом расположенного реабилитационного центра для бездомных.

«В двухэтажном аварийном, уже расселенном доме обвалилась стена на двух мужчин 1966 и 1971 годов рождения. Мужчины не должны были там находиться», — сообщили в региональном управлении следственного комитета.

В администрации города Омска отметили, что подрядчик, который отвечает за снос нежилого дома, должен был обеспечить охрану здания, передает «РИА Новости».

По предварительной информации, работ по разбору аварийного дома в воскресенье не производилось.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

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