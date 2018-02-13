Голландского спортсмена обвинили в демонстрации неприличного жеста на ОИ

Голландского шорт-трекиста Шинки Кнегта обвинили в демонстрации неприличного жеста во время церемонии награждения на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

Спортсмен, завоевавший серебряную медаль в шорт-треке на дистанции 1,5 тыс. м, показывал средний палец, держа в руках мягкую игрушку. Южнокорейцы расценили этот жест как неуважение к их соотечественнику Лим Хе Джуну, ставшему олимпийским чемпионом.

Сам голландец утверждает, что не демонстрировал средний палец, а просто плохо получился на фотографии, передает The Korea Times. В свою очередь южнокорейские болельщики не поверили словам Кнегта, поскольку он не первый раз оказывается в центре подобного скандала.

Steekt Sjinkie Knegt bewust zijn middelvinger op tijdens de medailleceremonie net als in januari 2014? Volgens The Korea Times wel. pic.twitter.com/hrUBUABnbZ — Remo (@RemoIsHere033) February 12, 2018

В 2014 году голландец показал два средних пальца опередившему его россиянину Виктору Ану, за что впоследствии был дисквалифицирован и лишен бронзовой медали чемпионата Европы.

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