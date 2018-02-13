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Названо место прощания и похорон актера Соловьева

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Похороны скончавшегося на 44-м году жизни актера Дмитрия Соловьева пройдут в среду, 14 февраля, на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила бывшая супруга его отца, режиссера Сергея Соловьева — Татьяна Друбич.

По словам актрисы, прощание с Соловьевым-младшим состоится 14 февраля в 10:30 в столичном храме Иоанна Богослова на Бронной.

Как ранее сообщал портал iz.ru, о смерти 43-летнего актера Дмитрия Соловьева стало известно в понедельник, 12 февраля. Актер был госпитализирован еще 7 января с деструктивным заболеванием поджелудочной железы. 

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