Скончался актер Дмитрий Соловьев

Российский актер Дмитрий Соловьев, сын режиссера Сергея Соловьева, скончался на 44-м году жизни. Печальную новость подтвердила актриса Татьяна Друбич.

«Да, это так. Спасибо за соболезнования. Я передам Сергею Александровичу», — приводит ее слова Федеральное агентство новостей. О причинах смерти артиста не сообщается.

Дмитрий Соловьев был сыном режиссера Сергея Александровича Соловьева. Свою первую роль в кино он сыграл в фильме отца «Дом под звездным небом», однако популярность ему принесла картина «Нежный возраст», также снятая Соловьевым-старшим. В этом фильме Дмитрий выступил не только как актер, но и как сценарист. Его последней работой стала картина «Ке-ды», которую он продюсировал.

Как сообщает «Дни.ру», о дате прощания с актером будет объявлено дополнительно.