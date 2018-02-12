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Названа причина смерти актера Дмитрия Соловьева

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Фото: youtube.com
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Актер Дмитрий Соловьев, сын режиссера Сергея Соловьева, скончался от заболевания поджелудочной железы. Об этом «Пятому каналу» рассказала актриса Ольга Сидорова.

Она добавила, что панкреатит мог возникнуть у Соловьева как осложнение после перенесенного гриппа.

Ольга Сидорова снималась вместе с Дмитрием Соловьевым в фильме «Нежный возраст», вышедшем на экраны в 2000 году. Режиссером картины выступил режиссер Сергей Соловьев. По словам артистки, Дмитрий не был профессиональным актером, а в картине «играл сам себя». В последний раз она видела его в ноябре 2017 в Санкт-Петербурге.

О смерти 43-летнего актера Дмитрия Соловьева стало известно в понедельник, 12 февраля. Как отмечает «Дни.ру», актер был госпитализирован еще 7 января с деструктивным заболеванием поджелудочной железы.

Прощание с Дмитрием Соловьевым пройдет 14 февраля в храме Иоанна Богослова на Бронной. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

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