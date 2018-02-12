Названа причина смерти актера Дмитрия Соловьева

Актер Дмитрий Соловьев, сын режиссера Сергея Соловьева, скончался от заболевания поджелудочной железы. Об этом «Пятому каналу» рассказала актриса Ольга Сидорова.

Она добавила, что панкреатит мог возникнуть у Соловьева как осложнение после перенесенного гриппа.

Ольга Сидорова снималась вместе с Дмитрием Соловьевым в фильме «Нежный возраст», вышедшем на экраны в 2000 году. Режиссером картины выступил режиссер Сергей Соловьев. По словам артистки, Дмитрий не был профессиональным актером, а в картине «играл сам себя». В последний раз она видела его в ноябре 2017 в Санкт-Петербурге.

О смерти 43-летнего актера Дмитрия Соловьева стало известно в понедельник, 12 февраля. Как отмечает «Дни.ру», актер был госпитализирован еще 7 января с деструктивным заболеванием поджелудочной железы.

Прощание с Дмитрием Соловьевым пройдет 14 февраля в храме Иоанна Богослова на Бронной. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.