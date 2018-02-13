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Минобороны выпустило памятки о безопасном общении в интернете

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Фото: ТАСС/Алексей Панциков
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Памятки, а также наглядные пособия-плакаты о безопасном общении в интернете для солдат и офицеров выпустили в Министерстве обороны. Об этом в ведомстве рассказали «Известиям».

Рекомендации по поведению сотрудников ведомства и военнослужащих в мировой паутине, разработанные еще в 2017 году, для удобства восприятия в виде памяток и плакатов, Министерство обороны РФ отправило в войска.

Солдатам и офицерам советуют не использовать социальные сети «Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook, а также другие аналогичные ресурсы. Предлагается отключать в телефонах геолокацию и не публиковать информацию о своей части и службе. 

«Рекомендации не ограничивают личную свободу военнослужащих, только предупреждают их о возможных негативных последствиях активности в интернете. Важен акцент на том, что любая информация, попавшая в интернет, остается там навсегда», — рассказала «Известиям» автор книги «Социальные сети: новые технологии управления миром» Мария Филь.

Также она отметила, что памятка составлена грамотно и взвешенно. По словам советника президента России по вопросам интернета Германа Клименко, рекомендации необходимы в первую очередь солдатам, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Солдат и офицеров научили безопасному общению в интернете

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