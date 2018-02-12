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Секретная служба расследует инцидент с направленным сыну Трампа порошком

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Сотрудники Секретной службы и полиции Нью-Йорка расследуют инцидент с супругой сына президента, которая получила по почте конверт с белым порошком и вскрыла его. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Специальный агент Секретной службы Джеффри Адамс рассказал, что ведомство совместно с партнерами в правоохранительных органах в Нью-Йорке расследует инцидент с подозрительным конвертом, который пришел по почте сыну Трампа. Подробную информацию Адамс сообщить не смог, только отметил, что расследование находится в активной фазе, приводит ТАСС цитату из сообщения.

Ранее портал iz.ru сообщал, что подозрительный конверт вскрыла невестка президента Ванесса Трамп. После происшествия она была госпитализирована, но порошок оказался неопасным.

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