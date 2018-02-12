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Троих браконьеров задержали с налимом в Саратовской области

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Троих браконьеров задержали с налимом во время нерестового запрета в Саратовской области, сообщает пресс-служба Приволжского линейного управления МВД на транспорте.

Сотрудники линейного отдела полиции на воздушном и водном транспорте задержали троих браконьеров. Задержание проводилось в ходе рейда во время запрета ловли рыбы по причине нереста, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

При осмотре места происшествия и обыске подозреваемых у граждан были изъяты самодельные орудия ловли рыбы, а также 26 особей налима. Приблизительная стоимость одной выловленной особи варьируется от 300 до 600 рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «б» и «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконный вылов водных биологических ресурсов». Нарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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