СКР завершил расследование нападения на журналистку «Эха Москвы»

Следствие завершило расследование нападения на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и предъявило окончательное обвинение Борису Грицу, ударившему ведущую ножом.

«Мне известно, что Грицу уже предъявлено обвинение в окончательной редакции», — заявил адвокат потерпевшей Сергей Бадамшин, передает «Интерфакс».

Он пояснил, что в ближайшее время ожидается уведомление о завершении следственных действий, после чего стороны смогут приступить к ознакомлению с материалами дела.

Напомним, нападение на Татьяну Фельгенгауэр было совершено 23 октября текущего года. Пробравшись в здание редакции, Бориц Гриц ослепил сотрудников охраны из газового баллончика, а позже нанес журналистке ножевое ранение в область шеи. Пострадавшая была доставлена в больницу, где перенесла операцию.

В суде Гриц частично признал свою вину, заявив, что убивать журналистку не планировал. Он просил не заключать его в СИЗО, ограничившись домашним арестом.

Ведущая вернулась в радиоэфир «Эха Москвы» 6 ноября.