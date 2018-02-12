МАК сообщил о сильно поврежденных бортовых самописцах Ан-148

Два найденных бортовых самописца, принадлежавших разбившемуся в Подмосковье самолету Ан-148, имеют сильные повреждения, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).

«Два найдены. Но оба имеют сильные повреждения. Их доставят в МАК. Состояние будет понятно после вскрытия», — рассказал РИА «Новости» представитель МАК.

Авиакатастрофа произошла в воскресенье, 11 февраля. Самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Домодедово. На борту воздушного судна находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выживших нет.

Следователи рассматривают три основных версии авиакатастрофы: отказ техники, человеческий фактор и неблагоприятные погодные условия.