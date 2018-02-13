Звезда мирового шпионажа

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Триумф и крушение танцовщицы, куртизанки и шпионки Маты Хари
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Фото: Getty Images
Мата Хари — танцовщица и по совместительству одна из самых известных и обожаемых шпионок в мире — была задержана в Париже 13 февраля 1914 года. Ее обвинили в работе на немецкую разведку и спустя почти полгода заключения казнили. По легенде, перед этим командовавший расстрелом офицер попросил разрешения поцеловать ей руку. На фото: портрет около 1914 года
Фото: Getty Images
Эти фотографии были сделаны в тюрьме незадолго до казни, но современникам знаменитая Мата Хари запомнилась совсем другой
Фото: Getty Images/George Rinhart
Среди европейской публики перед войной будущая шпионка прославилась как исполнительница экзотических восточных танцев
Фото: Getty Images
Которые она нередко исполняла в весьма откровенных нарядах — тем более по меркам начала XX века. На фото: Мата Хари в 1910-е
Фото: Getty Images
Создать этот образ ей, голландской подданной, помогла жизнь в Индонезии, где она в юности провела несколько лет вместе с мужем. Брак оказался неудачным — в 1903 году, после восьми лет супружества, они расстались. Будущей Мате Хари, а тогда Маргарите Зелле, было 26 лет. На фото: танцовщица в 1905 году
Фото: commons.wikimedia.org
В 1910-е годы Старый Свет захлестнула мода на восточную экзотику, и образ Маты Хари пользовался невероятным успехом: к началу Первой мировой войны она была известной артисткой и успешной куртизанкой, среди поклонников которой были высокопоставленные политики и офицеры
Фото: commons.wikimedia.org
Мата Хари обожала мистификации — слушателям она любила рассказать, что является восточной принцессой, что она выросла в монастыре или что у нее есть конь, который не слушает никого, кроме хозяйки
Фото: commons.wikimedia.org
Известно, что она любила азартные игры — несмотря на то что поклонники осыпали танцовщицу драгоценностями, она почти всегда оказывалась без денег и вынуждена была брать в долг у знакомых
Фото: commons.wikimedia.org
Мата Хари в одном из самых известном своих костюмов, сводившемся исключительно к драгоценностям, 1906 год
Фото: commons.wikimedia.org
Неизвестно, когда именно она была завербована немецкой разведкой, но в 1916 году ее перевербовала французская — Мата Хари отправилась на задание в Испанию, но вскоре выяснилось, что она продолжила работать на немцев
Фото: commons.wikimedia.org
В феврале 1917 года, сразу после возвращения в Париж, Мата Хари была арестована. После закрытого заседания суда ее приговорили к смертной казни — снять обвинения не помогли даже старания дорогого адвоката и обращения к президенту Пуанкаре. На фото: Мата Хари в день своего ареста, 13 февраля 1917 года
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