Звезда мирового шпионажа

Создать этот образ ей, голландской подданной, помогла жизнь в Индонезии, где она в юности провела несколько лет вместе с мужем. Брак оказался неудачным — в 1903 году, после восьми лет супружества, они расстались. Будущей Мате Хари, а тогда Маргарите Зелле, было 26 лет. На фото: танцовщица в 1905 году