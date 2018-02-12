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МЧС привлекло авиацию к розыску пропавших на Дальнем Востоке охотников

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К месту поиска двух охотников, пропавших в Охотском районе Хабаровского края, направлен вертолет. Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России доставил спасателей, которые обследуют окрестности села Арка и дно реки.

Розыски мужчин ведутся с 7 февраля. Они выехали на снегоходе «Буран» на охоту и должны были в тот же день встретиться с одним из жителей Арки, но к месту встречи так и не выехали. Следы снегохода вывели к полынье в районе слияния реки Охота и ручья Гырбы. После нескольких дней поисков было обнаружено транспортное средство. Оно оказалось в промоине реки на глубине более метра. Скорость течения в этом месте достигает 3 м/с, сообщает портал «Хабаровский край сегодня».

Помимо спасателей, в розысках участвуют полицейские, следователи и добровольцы на семи снегоходах. Водолазы планируют обследовать дно реки ниже по течению.

Ранее сотрудники МЧС обследовали берег и пробурили лунки в реке, пока поиски никаких результатов не дали.

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