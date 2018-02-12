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Мальчика спасли с дрейфующей льдины в Новосибирске

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Мальчика спасли с дрейфующей посреди реки льдины сотрудники филиала «Тепловые сети» в Новосибирске, сообщила пресс-секретарь компании «СИБЭКО» Анастасия Степанова.

Инцидент произошел в прошлый четверг, 8 февраля, около 14:30 на реке Туле. Сотрудники «Тепловых сетей» проводили ремонтные работы на улице Тульской, когда к ним с просьбой о помощи прибежала женщина. Она рассказала, что в реке тонет ребенок, сообщает VN.ru.

Мужчины взяли веревку и незамедлительно направились за женщиной. На месте происшествия они увидели плачущего мальчика на льдине посреди реки и группу людей на берегу, которая ничем не могла помочь ребенку.

Привязав веревку к ведру, рабочие сумели забросить его на льдину и попросили ребенка лечь на лед и крепко держать ведро. Таким образом они сумели подтянуть льдину с мальчиком к берегу и спасли его. Пострадавшего ребенка отнесли в свою машину рабочие, где переодели его и отогрели.

Мальчик рассказал, что катался на санках, которые привязал к своей собаке. В один момент санки съехали с крутого склона в ледяную реку. Собака вместе с санками выбралась на берег, а мальчик остался на льдине до оказания помощи. Ребенок попросил своих спасителей забрать и его собаку.

Прибывшие по вызову очевидцев сотрудники дорожно-патрульной службы доставили мальчика с его питомцем домой. Родители ребенка поблагодарили мужчин за спасение сына. Энергокомпания объявила своим сотрудникам благодарность за проявленное мужество.

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