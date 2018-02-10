Спасатели сняли с Эльбруса живым потерявшегося туриста из Москвы

Спасатели нашли и помогли спуститься с Эльбруса скалолазу из Москвы, не выходившему на связь, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Днем 10 февраля турист не вышел на связь в установленное время. На его поиски выдвинулся поисково-спасательный отряд из восьми человек и две единицы техники.

Альпиниста нашли вечером на восточном склоне горы на высоте 5200 м. Турист чувствует себя хорошо, в медицинской помощи не нуждается.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Непале запретили подъем на Эверест слепым и людям без двух конечностей. Власти надеются таким образом сократить число смертельных случаев в горах.