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Производство алюминия возобновляется в Волгограде

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На Волгоградском алюминиевом заводе возобновляется производство жидкого алюминия. До этого этот участок производства простаивал в течение почти пяти лет. Ожидается, что работой удастся обеспечить около 1,5 тыс. человек.

ИА «НовостиВолгограда.ру» информирует, что вопрос дальнейшего развития завода обсуждался на сегодняшнем совещании губернатора Андрея Бочарова с директором по новым проектам компании «Русал» Алексеем Арнаутовым.

По словам главы региона, фактически принято решение о строительстве нового завода. Следующий этап — строительство алюминиевой долины. Речь идет о создании дополнительных производств и многопрофильного комбината.

Что касается работы непосредственно алюминиевого завода, то в планах — запуск производства обожженных анодов. Продукция должна появиться уже этим летом. Общий объем инвестиций по проектам, запущенным на предприятии, — более 9 млрд рублей.

В «Русале» ранее сообщали о своих планах провести на Волгоградском алюминиевом заводе интенсивную экологическую модернизацию. Электролизное производство частично переведут на использование инновационной технологии «ЭкоСодерберг».

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