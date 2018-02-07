Завод по производству взрывчатки построили на Колыме

Завод по производству взрывчатых веществ на руднике имени Матросова в Магаданской области запустят в марте 2018 года. Предприятие построено на 98%. Производительность составит 1 тыс. т в год, что позволит полностью обеспечить рудник взрывчаткой.

С начала года там добыто 260 кг химически чистого золота. В этом году планируется добыть 5 т золота, при выходе на полную проектную мощность добыча составит 12 т в год. В будущем рудник имени Матросова может стать крупнейшим по объемам добычи в регионе. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.

Портал iz.ru писал, что режим свободного порта Владивосток начнет действовать в аэропорту Магадан (Сокол) в 2018 году. В регионе появится возможность использования электронных виз в течение короткого времени, что важно для потенциальных инвесторов и туристов, и использования экономических преимуществ резидентов свободного порта. Более 130 предприятий являются участниками особой экономической зоны. На их долю приходится 65% выпускаемой на Колыме промышленной продукции.