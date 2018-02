Дроны-светлячки установили мировой рекорд на Олимпиаде в Пхёнчхане

Мировой рекорд по числу одновременно управляемых коптеров установила американская компания Intel на Олимпиаде в Пхёнчхане. Об этом сообщило издание Wired в своем аккаунте в Twitter.

Во время церемонии открытия Олимпийских игр – 2018 в Южной Корее в воздух одновременно поднялись 1218 маленьких светящихся дронов и пробыли в таком положении около пяти минут, выстраиваясь в разные фигуры. К примеру, дроны составили изображения олимпийских колец и сноубордиста.

Как отмечает телеканал «360», размер миниатюрных беспилотников Shooting Stars составляет 38 на 38 см, а вес — порядка 280 г. Также каждый дрон оснащен разноцветными светодиодами, аккумулятором, GPS и четырьмя пропеллерами. Одного заряда батареи достаточно для 20-минутного полета. Управляются они дистанционно, а на движение по заданной траектории их программируют заранее. Управлять 10-тысячным флотом таких дронов может всего один человек.

