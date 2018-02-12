Дроны-светлячки установили мировой рекорд на Олимпиаде в Пхёнчхане

Мировой рекорд по числу одновременно управляемых коптеров установила американская компания Intel на Олимпиаде в Пхёнчхане. Об этом сообщило издание Wired в своем аккаунте в Twitter.

Во время церемонии открытия Олимпийских игр – 2018 в Южной Корее в воздух одновременно поднялись 1218 маленьких светящихся дронов и пробыли в таком положении около пяти минут, выстраиваясь в разные фигуры. К примеру, дроны составили изображения олимпийских колец и сноубордиста.

Как отмечает телеканал «360», размер миниатюрных беспилотников Shooting Stars составляет 38 на 38 см, а вес — порядка 280 г. Также каждый дрон оснащен разноцветными светодиодами, аккумулятором, GPS и четырьмя пропеллерами. Одного заряда батареи достаточно для 20-минутного полета. Управляются они дистанционно, а на движение по заданной траектории их программируют заранее. Управлять 10-тысячным флотом таких дронов может всего один человек.

Отмечается, что рекорд был установлен заранее и показан на церемонии открытия Игр в записи, поскольку на время Олимпиады над Пхёнчханом и еще двумя городами Южной Кореи объявлена беспилотная зона.

В начале 2016 года инженеры компании Intel под аккомпанемент симфонии Бетховена представили световое шоу с участием 100 беспилотников, а к концу года подняли в воздух уже 500 дронов.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане состоялась 9 февраля. Участие в шоу приняли около 2 тыс. человек. Российские атлеты вышли на олимпийский стадион 55-ми по счету после австрийцев.