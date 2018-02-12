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Кабмин задумался над идеей «плавающих» зимних каникул в школах

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Правительство РФ рассматривает возможность переноса зимних каникул в российских школах.

Это предложение имеет «экспериментальный характер» и связано с желанием привлечь школьников к занятиям горными лыжами.

В Европе, в случае отсутствия снега в Альпах в январе, школьные каникулы переносятся до тех пор, пока снега не будет в достаточном количестве, пояснил автор идеи вице-премьер Александр Хлопонин.

Именно на этом зарубежном опыте основано предложение, уточняет «Федеральное агентство новостей».

По словам Хлопонина, окончательное решение пока не принято.

Как писал iz.ru, в Москве у родителей школьников есть возможность определить дни каникул своих детей на референдуме.

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