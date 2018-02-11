СМИ сообщили о столкновении вертолета «Почты России» с Ан-148 при взлете

По предварительным данным, при взлете самолет Ан-148 столкнулся с вертолетом «Почты России». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, в Раменском районе Подмосковья. Сообщалось о том, что связь с экипажем лайнера пропала через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово.

По факту крушения судна возбуждено уголовное дело. На месте ЧП работают сотрудники Росгвардии и МЧС, а также следственные группы.

На борту самолета находились 65 человек и шесть членов экипажа.