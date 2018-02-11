Росавиация уточнила число пассажиров рухнувшего в Подмосковье Ан-148

По предварительным данным, на борту рухнувшего в Подмосковье Ан-128 было 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

По данным ведомства, связь с экипажем Ан-128 «Саратовских авиалиний» пропала спустя несколько минут после взлета, метка воздушного судна исчезла с локаторов.

Сообщается, что в поисках самолета задействованы силы Росавиации, МЧС. На место крушения также выехала следственно-оперативная группа и опытные криминалисты СКР.

По факту крушения судна Следственный комитет возбудил уголовное дело.