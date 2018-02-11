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В США обнаружили похищенный десятки лет назад портрет Жаклин Кеннеди

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Фото: Getty Images/Morgan Collection
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В американском городе Ист-Хэмптон обнаружили похищенный в 1968 году портрет бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди. Об этом сообщает New York Post.

На картине изображена 19-летняя Кеннеди в синем платье. Портрет был написан в 1950 году художником Ирвином Хоффманом, по заказу отца Жаклин Джона Верноу Бувье III.

Согласно данным из книги «Джанет и Джеки» (о Жаклин Кеннеди и ее матери Джанет) картину решили написать после того, как будущяя первая леди США упала во время езды на лошади и провела несколько дней без сознания. Шрам от несчастного случая можно увидеть на изображении.

Родственники экс-первой леди США заметили портрет еще в 2004 году в Галерее Уоллеса в Ист-Хэмптоне и потребовали от владельца объяснений, откуда у него картина. Однако мужчина пояснил наличие портрета только после того, как на него подали в суд.

По словам Уоллеса, он купил работу 30 лет назад у торговца предметами искусства и антиквариатом с хорошей репутацией.

В январе портал iz.ru сообщил, что одну из лучших картин Пикассо «Женщина в берете и клетчатом платье» впервые выставили в Гонконге. На написанной в 1937 году картине изображена Мария-Тереза Вальтер — одна из муз великого живописца.

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