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Сотрудниц музея Мариуполя наказали за возврат картин в Крым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Суд Мариуполя наказал двух сотрудниц Мариупольского краеведческого музея за передачу на территорию Крыма 52 картин ХVIII — начала ХХ века. Их действия квалифицированы как халатность.

Симферопольский художественный музей 18 февраля 2014 года подписал договор с мариупольскими коллегами об экспонировании картин. Произведения были доставлены в город. 

Показ должен был продлиться до 27 мая того же года, но 19 марта крымчане попросили вернуть полотна «в связи с неспокойной обстановкой на Украине».

В постановлении суда отмечается, что на момент заключения договора и перевозки картин они являлись частью неделимого государственного музейного фонда Украины. Общая стоимость произведений определена в $1,32 млн.

Музейщицы признали себя виновными и полностью раскаялись в содеянном. Суд дал им по три года тюрьмы, но сразу же амнистировал, сообщается на городском сайте Мариуполя.

Как писал iz.ru, Киев объявил эти 52 полотна в розыск через Интерпол. Среди них есть экспонаты мирового значения — «Лунная ночь» Ивана Айвазовского, «Дорога в лесу» Ивана Шишкина, «Болото» Исаака Левитана.

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