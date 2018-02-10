Скворцова рассказала о переоснащении детских поликлиник

На проект «Бережливая медицина» к 2021 году выделят 30 млрд рублей. Министр здравоохранения РФ заявила об этом в ходе поездки в Тульскую область. Все детские поликлиники в регионах переоснастят в рамках этой программы. На сегодняшний день в проекте участвуют 300 медучреждений в 40 регионах страны. Министр отметила высокий уровень реализации программы в Тульской области. Регион полностью завершил информатизацию здравоохранения. Вместе с губернатором Скворцова посетила новый медицинский центр. Государственным чиновникам рассказали, как работают местные ФАПы. Благодаря проекту время ожидания в регистратуре снизилось в 7,5 раза, общее время посещения медучреждений.