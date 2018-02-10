Стрелок из Лас-Вегаса Пэддок принимал успокоительные

Американец Стивен Пэддок, который открыл стрельбу из отеля в Лас-Вегасе в октябре 2017 года, принимал успокоительные. Об этом пишет Los Angeles Times. Журналисты ссылаются на результаты вскрытия.

По информации издания, процедура не выявила физических или иных отклонений. Прием Пэддоком успокоительных свидетельствует о его переутомлении, но не объясняет его действий.

Как писал портал iz.ru, 1 октября 2017 года 64-летний американец Стивен Пэддок открыл огонь по участникам фестиваля кантри-музыки с 32-го этажа в номере отеля Mandalay Bay. После расстрела мужчина покончил с собой. В результате инцидента погибли 59 человек, пострадали более 500. В номере стрелка полицейские обнаружили 47 единиц оружия, патроны и взрывчатку.