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Лондон призвал к ответу благотворительную компанию за связь с проститутками

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Astrid Riecken
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Британские власти пересмотрят сотрудничество с крупнейшей организацией по оказанию гуманитарной помощи Оксфам после скандала, связанного со связями ее сотрудников с проститутками во время ликвидации последствий землетрясения на Гаити. Об этом сообщает BBC.

Министерство международного развития Великобритании заявило, что благотворителям придется «ответить на серьезные вопросы».

В прошлом финансовом году ведомство выделило Оксфам около £32 млн.

По данным The Times, директор компании на островном государстве Роланд ван Хаувермайрен прибегал к услугам проституток на вилле, которую для него арендовал Оксфам в 2011 году.

Тогда организация занималась оказанием помощи Гаити, на котором произошло разрушительное землетрясение силой 7 баллов. Погибли более 200 тыс. человек.

Недавно выяснилось, что организация пыталась скрыть связи своих сотрудников с девушками легкого поведения на Гаити. При этом Оксфам опровергает сокрытие проступков своих сотрудников. В компании уверили, что служебное расследование было начато в 2011 году.

В настоящий момент четыре сотрудника уволены, еще троим, включая директора представительства на Гаити, позволили уйти в отставку до конца расследования.

Ранее портал iz.ru сообщал, что один из британских моряков, служивший на подводной лодке HMS Vigilant, украл выручку у проститутки в порту Кингз-Бэй в штате Джорджия (США).

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