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В аэропорту Бухареста самолет задел хвостом полосу при взлете

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Фото: Wikipedia/Tomás Del Coro
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В бухарестском Международном аэропорту имени Анри Коанды самолет задел хвостом взлетно-посадочную полосу при взлете. Об этом сообщает портал hotnews.ro.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair должен был совершить рейс в столицу Ирландии — Дублин. После вылета воздушное судно некоторое время находилось в воздухе, после чего вернулось в аэропорт Бухареста.

Как заявила представитель аэропорта Ана Стате, посадка прошла благополучно, никто не пострадал. Все 173 пассажира вылетели в Дублин на другом самолете. Однако при первой проверке взлетно-посадочной полосы следов инцидента обнаружено не было.

Ранее 10 февраля портал iz.ru писал об отмене около 200 рейсов в парижском аэропорту Орли из-за погодных условий.

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