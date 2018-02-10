В аэропорту Бухареста самолет задел хвостом полосу при взлете

В бухарестском Международном аэропорту имени Анри Коанды самолет задел хвостом взлетно-посадочную полосу при взлете. Об этом сообщает портал hotnews.ro.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair должен был совершить рейс в столицу Ирландии — Дублин. После вылета воздушное судно некоторое время находилось в воздухе, после чего вернулось в аэропорт Бухареста.

Как заявила представитель аэропорта Ана Стате, посадка прошла благополучно, никто не пострадал. Все 173 пассажира вылетели в Дублин на другом самолете. Однако при первой проверке взлетно-посадочной полосы следов инцидента обнаружено не было.

Ранее 10 февраля портал iz.ru писал об отмене около 200 рейсов в парижском аэропорту Орли из-за погодных условий.