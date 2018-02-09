Китай принял на вооружение истребитель пятого поколения J-20

Военно-воздушные силы Китая приняли на вооружение новый многоцелевой истребитель «Чэнду» J-20. Телеканалы КНР со ссылкой на сообщение военных отмечают, что новый истребитель поможет эффективнее обеспечивать сохранность национального суверенитета.

«J-20 был введен в боевые подразделения», — приводит «Федеральное агентство новостей» сообщение минобороны КНР.

Китай представил истребитель два года назад на авиакосмическом салоне Airshow China 2016 в городе Чжухай, разработан самолет специалистами корпорации Chengdu Aircraft Industry Corporation.

Портал iz.ru сообщил, что Россия завершит контракт на поставку 24 истребителей Су-35 Китаю в 2019 году.