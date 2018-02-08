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Китай начнет отапливать дома с помощью ядерного реактора

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Фото: Global Look Press/Song Weiwei
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Госкомпания China General Nuclear Power Group (CGN) совместно с университетом Цинхуа создадут на севере Китая пилотный проект системы теплоснабжения с применением ядерного реактора NHR200-II, сообщает «Синьхуа».

Теплопроизводительность объекта достигнет 100 МВт. Для его строительства и установки потребуется 2–3 года.

Технология уже прошла оценку безопасности в 90-х годах XX века. Предполагается, что новую систему будут применять как для отопления жилых домов, так и для теплоснабжения промышленных парков.

В последние годы северные районы страны страдают от серьезного загрязнения воздуха в отопительный сезон. На этом фоне использование ядерной энергии для теплоснаблжения рассматривается как альтернатива оптимизации энергопотребления и борьбы с загрязнением воздуха.

Ранее портал iz.ru сообщал, что «Роскосмос» создает орбитальную АЭС. Космический аппарат будет генерировать энергию ядерной установкой и передавать ее другим объектам.

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