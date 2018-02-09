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Павленскому продлили арест во Франции

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Фото: ТАСС/Савостьянов Сергей
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Французский суд продлил срок ареста российскому художнику Петру Павленскому, он проведет под стражей еще четыре месяца.

Огни Парижа
Зачем Павленский поджег здание банка, но теперь во Франции

Павленский подозревается в поджоге французского Центробанка.

«Срок содержания под стражей российского художника Петра Павленского после поджога здания Banque de France в рамках художественного перформанса был продлен на четыре месяца», — приводит «Газета.ру» слова адвоката художника.

Павленский и его супруга Оксана Шалыгина подожгли вход в здание Banque de France, располагающееся на площади Бастилии в Париже, их задержали 16 октября. Павленскому и Шалыгиной предъявили обвинения в умышленном поджоге с целью причинения ущерба собственности, поставившем под угрозу жизни людей.

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