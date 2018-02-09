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Должники по алиментам работают на катке в Новгородской области

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В Боровичах Новгородской области должники по алиментам решили исправиться благодаря обязательным работам на городском катке и официально трудоустроиться. Из-за сложных погодных условий подготовка катка на стадионе «Волна» требует привлечения дополнительной рабочей силы, поэтому туда направили сразу девять неплательщиков алиментов. 

Один из мужчин, задолжавший более 100 тыс. рублей на содержание дочери, после трудотерапии на свежем воздухе решил найти официальную работу. Стадион в Боровичах является любимым местом активного отдыха горожан, в выходные сюда приходит до 500 человек. Об этом сообщает ИА FlashNord.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил освободить от уплаты алиментов мужчин, у которых родился второй ребенок в новой семье. «Если государство дает за первого ребенка 500 тыс. там, 450, а он (мужчина) уже живет с другой женщиной и скоро родится ребенок, то, может быть, его освободить (от алиментов), если он еще становится отцом. У него денег нет платить за первого ребенка и на второго, и вторая семья сыпется», — заявил политик. Он посетовал на несправедливость того, что женщине при рождении второго ребенка выплачивают материнский капитал, а мужчине со вторым ребенком в новой семье — ничего. По словам Жириновского, это «удар по мужской части населения».

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