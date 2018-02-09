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Мужчина стал жертвой мошенников при покупке шин в Благовещенске

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Мужчина стал жертвой мошенников, пытаясь купить грузовые шины в Благовещенске, сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

В правоохранительные органы с заявлением обратился 40-летний мужчина. По его словам, он лишился 60 тыс. рублей при попытке купить шины на грузовой автомобиль. Потерпевший рассказал, что ему позвонил неизвестный и предложил приобрести у него шины на грузовик. Мужчины договорились, что нужные шины продавец подвезет на автобазу. Потерпевший попросил своего знакомого посмотреть на привезенные шины, так как сам присутствовать не мог.

Приятель подтвердил факт передачи шин по телефону, после чего покупатель перевел 60 тыс. рублей продавцу, но забрать «свои» шины так и не смог. Позже выяснилось, что мошенник продал потерпевшему чужие шины. Он также договорился с другим мужчиной по телефону, но только не о продаже, а о покупке и попросил привезти их на базу, сообщает Амурская служба новостей.

Настоящий владелец шин не получил свои деньги за продажу и забрал их. Злоумышленник же отключил свой телефон и больше на связь не выходил. Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что номер абонента был зарегистрирован в другом регионе. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ о мошенничестве.

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