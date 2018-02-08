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Учредителя автосалона суд признал виновным в мошенничестве в Тамбове

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Одному из учредителей автомобильного салона суд вынес приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере в Тамбове, сообщает пресс-служба прокуратуры Советского района.

Суд рассмотрел дело о мошенничестве в особо крупном размере и вынес приговор. Обвиняемым по делу предстал учредитель 1/3 доли от уставного капитала «Тамбовского первого автомобильного салона», сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Судом было установлено, что в период с ноября 2015 года по июль 2016 года подсудимый, используя служебное положение, заключил 25 сделок на приобретение автомобилей и получил от клиентов предоплату в размере 9 066 680 рублей.

На момент заключения сделок предприятие не располагало финансовыми средствами и вложило их в исполнение таких же ранее заключенных договоров, что напоминает финансовую пирамиду. Исходя из этого суд решил, что обвиняемый похитил деньги и использовал их по своему усмотрению.

Учредитель предприятия «Тамбовский первый автомобильный салон» признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в колонии общего режима. Также суд удовлетворил исковые заявления четырех потерпевших и обязал виновного выплатить им денежные средства на общую сумму 1 950 800 рублей.

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