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Суд продлил домашний арест пресс-секретарю Роскомнадзора

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Суд продлил срок домашнего ареста пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому до 7 мая. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить в отношении Ампелонского меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 мая», — огласила решение судья Басманного суда Москвы Юлия Сафина.

Такой же срок был назначен другим фигурантам дела — главе аппарата Роскомнадзора Александру Весельчакову и начальнику правового управления ведомства Борису Едидину. Их обвиняют в заключении фиктивных трудовых договоров. Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали представителей правительства Дагестана, в том числе врио председателя республиканского кабмина Абдусамада Гамидова. Их подозревают в хищении средств из бюджета. Чиновники доставлены в Москву спецбортом ФСБ

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